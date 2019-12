Pineda vivió una noche para el olvido

Redacción – El portero de La Liga, Adonis Pineda, se lamentó por haber cometido un nuevo fallo que le costó a lo manudos dejar ir la tan ansiada copa número 30.

Pineda brilló a lo largo de la fase regular con el León, gracias a sus espectaculares intervenciones, que guiaron al cuadro erizo a la cima con 48 puntos.

En la primera etapa del certamen, su actuación fue buena, pero en la fase final quedó a deber tras haber realizado varios errores que le costaron a La Liga.

Adonis demostró su falta de experiencia y jerarquía en la etapas decisivas. En el juego de vuelta de la Gran Final cometió otro error mayúsculo.

Corría el minuto 87 y los manudos estaban cerca de la gloria, pero un nuevo fallo de Pineda le dio vida al Herediano en el ocaso del compromiso.

Azofeifa cobró de forma espectacular un tiro de esquina, que vio una salida en falso de Adonis Pineda, que solo observó el potente cabezazo de Yendrick Ruiz para el 2-1.

El tanto rojiamarillo provocó que el juego se fuera a los tiempos extras, tras el empate de 2-2 en el global. Herediano dominó y forzó a los penales.

En las ejecuciones desde los once pasos, el Tea m fue más efectivo y se dejaron la victoria con marcador de 4-5 y de esa forma consagrarse con su título 28.

Sus errores le volvieron a costar caro a La Liga, que tuvo que conformarse con el subcampeonato nacional en el torneo dedicado a su centenario.

Adonis Pineda dio la cara y afirma que son cosas que pasan por algo, por lo que debe aceptar lo que decidió Dios para su carrera deportiva.

«Fue un partido perfecto, son cosas que pasan y me toca volver a cometer un error, pero no pasa nada, me toca levantar la cabeza y le doy gracias Dios porque me pasó.

Esto me hace crecer como persona y como futbolista. Si Dios así lo tuvo planeado para mí y aunque me duela, lo tengo que aceptar. Somos una familia y estamos unidos».

El arquero espera seguir mejorando y señala que lo sucedido en la fase final, lo hará más fuerte de cara a futuros retos bajo los tres palos manudos.