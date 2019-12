El hondureño ha sido muy criticado por el liguismo

Redacción – Alajuelense no dejará salir al hondureño, Álex López, al fútbol sudamericano, pese al interés mostrado por Deportes Tolima en los últimos días.

Hace unos días se rumoreó de la llegada del catracho al club cafetero, que intentó negociar con La Liga, que de forma inmediata señaló que la salida de López era imposible.

Deportes Tolima es liderado por el extécnico de Alajuelense, Hernán Torres, que hace unos días logró fichar a Roger Rojas a su plantel.

Ante la negativa del conjunto centenario, los colombianos pusieron sus ojos en Francisco Rodríguez, que ya tienen todo listo para viajar a la ciudad de Ibagué.

Según palabras expresadas por Hernán Torres a Diario Deportivo CR, el propio Álex López tampoco tiene planes de marcharse de Alajuelense.

«Lo de Alex López no, lo de López se habló hace un mes y medio sobre el tema y nos dijeron que no, que era imposible la salida de Alajuelense de él.

Es más, el mismo jugador tampoco quiere salir de Alajuelense, no se quién habrá sacado ese cuento ahorita, me parece que es faltar a la verdad, no es así».

El estratega colombiano reveló que el presidente erizo, Fernando Ocampo, les dijo que López no saldrá del León para el Clausura 2020.

«El mismo presidente de Alajuelense nos abordó inmediatamente cuando le dijimos, que no estaba en posibilidad de salir del equipo, igual que el jugador tampoco quería salir del equipo y que había renovado.

No se quién habrá sacado ese cuento, pero me parece que es una buena hora para desmentir esas versiones».

López milita en Alajuelense desde el 2017, donde ha brillado con grandes actuaciones, aunque eso sí, en los partidos importantes nunca aparece.

Esa situación le ha generado cientos de críticas. Inclusive, en la pasada Gran Final fue el villano de La Liga, al fallar el penal que le dio el título al Herediano.