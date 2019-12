Figueroa podría recalar en el fútbol mexicano

Redacción – Un allegado a Henry Figueroa dice la verdad sobre la presunta muerte de la abuela del defensor, que ha montado todo un show en los últimos días.

AMPrensa.com conversó con un allegado al futbolista en Honduras, que decidió no revelar su identidad para evitar problemas con el exdefensor de Alajuelense.

La novela entre el defensor y el León tienen un capítulo más. Tras la confirmación que Henry se fue de la institución luego de llegar a un acuerdo para rescindir su contrato.

La razón de su salida -según La Liga- se dio tras la ausencia del futbolista en la Gran Final Nacional por Apertura 2019 entre Alajuelense y Herediano.

Todo se dio luego del juego de vuelta de la final de la segunda ronda, donde se reveló que Digna Salmerón -abuela del jugador- había fallecido en su natal Honduras.

Figueroa se dirigía a realizarse una prueba antidoping, pero en ese momento tuvo acceso a su celular, lo observó y se apartó del grupo.

Ante la situación, La Liga le dio permiso de dos días al jugador, que no cumplió con lo establecido y se quedó un total de ocho días en su país.

Nuestro medio conversó con una persona cercana a Henry Figueroa, que reveló la verdad sobre lo sucedido con el defensor de 26 años.

«A él no se le ha muerto nadie. No se murió ni la mamá ni la abuela. No sé porque salió con eso Henry. Se que medios de Honduras y Costa Rica han sacado la noticia».

La información también fue confirmada por Diario Diez. Además, en los últimos días se rumoreó de su llegada al Olimpia, todo parece indicar que su destino será México.

Varios equipos del Ascenso MX, están dispuestos a contratar al polémico defensor, que quedó muy mal ante los ojos del liguismo y de toda Costa Rica.