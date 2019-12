Esteban siente mucho cariño por Team

Redacción – Esteban Alvarado demuestra su amor por los colores del Team, que ya tienen todo listo para renovar al mejor portero del Torneo de Apertura 2019.

Alvarado renovará su contrato con el Herediano por un período de dos años, por lo que su nuevo ligamen estará vigente hasta el 2022.

Según información revelada por TD Más, el arquero nacional tendrá una cláusula especial en caso de recibir ofertas en el fútbol internacional.

El portero ha demostrado su amor por los colores del Team y en reiteradas ocasiones ha expresado que actualmente es un herediano de corazón.

Con sus grandes reflejos y notables intervenciones, Esteban le ahogó el festejo a los manudos, que sucumbieron en la Gran Final con su afición como testigo.

Inclusive, hace unos días atrás el arquero señaló lo siguiente en una conversación con AMPrensa.com, donde afirmó que se enamoró del club.

«¿Cómo no me voy a enamorar de Herediano? Si me dieron una mano amiga. Yo aprendí algo, que cuando una va a un equipo uno se compenetra con la historia del equipo.

Yo me he compenetrado con la institución herediana, con la afición y cada club tiene algo distintivo. Siento el cariño de la gente y de la provincia, por eso puede decir ahora que soy herediano de corazón».

Odiado por muchos y querido por otros, lo cierto del caso es que el Team se robó el corazón de Esteban, que es considerado como el mejor portero del Apertura 2019.

Para el certamen venidero, Alvarado compartirá camerino con Luis Torres y Bryan Segura, que fue presentado este pasado sábado en el Campeón Nacional.