Redacción- La cantautora nacional Avi presenta su nueva canción “Not Over Yet”, este es el broche de oro para cerrar un año lleno de muchas satisfacciones.

Con “Not Over Yet” Avi le apuesta a un sonido Pop/ R&B, que escribió ella misma y fue producida por Ale Fernández en los estudios Sweet Home.

“Fue la primera canción que grabé con Ale Fernández fue hace ya dos años, entonces aparte de ser un estilo que no había hecho antes también la parte de producción la sentía muy nueva”, expresò.

“Not Over Yet” es una canción que expresa sentimientos más juguetones que románticos, trata de sentirse seguro de sí mismo, irresistible y empoderada.

“La referencia principal, para producir esta canción fue The Weeknd, porque lo que su música me transmitía era exactamente lo que quería que Not Over Yet le transmite a los demás», dijo.

El video de “Not Over Yet” fue producido por Vibras TMC, este utiliza la metáfora de «caer bajo el hechizo de alguien”, en donde podemos ver a un hombre siendo víctima de la magia que Avi desarrolla durante todo el video.

Con “Not Over Yet”; Avi nos muestra una faceta nueva que se podrá descubrir al

escuchar y ver el video.