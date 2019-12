Tiene 23 años

Redacción– La carrera del joven cantante costarricense Byron Salas tiene un gran impulso tras firmar un acuerdo de grabación en exclusiva con Universal Music Latin Entertaiment.

Es la primera ocasión que un artista de genero urbano de Costa Rica pone su huella con esta disquera que tiene sede en Estados Unidos.

“Agradecido con Dios por esta oportunidad, ser firmado por la disquera más grande a nivel mundial me llena de felicidad.

No fue fácil, pero lo logré, solo con mi esfuerzo y mis sacrificios se me abrió una puerta que nunca imaginé. Me siento orgulloso, esto va para mi gente, mi país Costa Rica y mi familia», destacó el artista.

Universal Music Latin Entertaiment ha tenido en sus filas a cantantes de la talla de Rihanna, Taylor Swift y Lady Gaga.

Se tiene previsto que en febrero del 2020 esté listo su primer sencillo con la disquera.

Byron Ranset Salas Carrillo tiene 23 años y su Género musical es Urbano, reggaetón y Trap Latino.

El 25 de enero del 2018 sacó su primer sencillo y video oficial titulado “Dile” con el cual se dio a conocer a nivel nacional. Posteriormente promueve 4 sencillos más y videos oficiales.

En marzo del 2019, Byron Salas deja Costa Rica y se muda a Miami, Estados Unidos siguiendo su sueño de ser cantante profesional.