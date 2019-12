Realizará presentación para mostrar los disfraces y chistes del 2019

Redacción- El pasado martes 10 de diciembre inició El Chinamo con la gran ausencia del humorista Carlos Ramos, desde que comenzó el programa el simpático «Macario» interpretado por Luis Vargas ha sido criticado en redes por tratar de imitar a el «Porcionzón».

«Nadie puede ser como El Porciozón. No he logrado ver El Chinamo porque he tenido mucho trabajo en empresas, pero si me han contado de ese humorista. Es importante resaltar que no me moleste que se quiera parecer a mi, cada persona tiene su esencia», expresó Porcionzón.

Por primera vez no esta Porcionzón debido a que no se llegó a un acuerdo con el humorista.

«Porcionzón es Porcionzón. Pueden imitarlo, pero nunca ser como él. Igual hay otras personas que me han imitado y eso no me molesta», añadió Ramos.

Los comediantes presentes son Luis Vargas (Macario), Rigoberto Alfaro (Gallina), Mauricio Artavia (Papi Pazz), Rigoberto Jiménez (El Sepulturero), Carmen Chinchilla (Elvirilla), Alex Costa, Daniel Montoya y Mauricio Astorga.

«El Chinamo me hace falta por tradición, pero económicamente no. He ganado más trabajando con empresas. Quiero invitarlos para que no se pierdan mi presentación en Pepper ahí estaré con los chistes y los disfraces de este año», comentó Porcionzón.

El Chinamo será hasta el 23 próximo, todos los días, en la pantalla de canal 7, se podrán ver toda serie de secciones y espacios.

Es importante resaltar que Natalia y Keyla se unieron al equipo de presentadores que conforman Carlos Álvarez, Mauricio Hoffman, Jair Cruz, Marilin Gamboa y Víctor Carvajal.