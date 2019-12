Minor Araya Salguero

Criminólogo – Exjefe OIJ

Ayer en la localidad de Berlín de San Ramón, dos policías de Fuerza Pública «enfrentan» a un sospechoso sobre una vía pública; esta persona se hace percibir como una, totalmente decidida a agredir a uno de los agentes.

Ese tipo, que presume de cualidades suicidas tanto como estúpidas, utilizando lo que parece ser un hacha, avanza rápidamente con intención homicida hacia la humanidad de nuestro servidor público, el que se sugiere, realmente enfrenta la seria amenaza. Un segundo actor policial hace su aparición ante la lente hambrienta; este se deja ver en escena hasta que el pseudoleñador cae sobre el asfalto, ya presumiblemente herido y urgido de fría amarra.

El oficial que frentea directamente el riesgo generalizado de muerte, dispara unas ocho veces contra el agresor; no obstante, únicamente uno de esos disparos impacta una extremidad inferior del que se cree, está estable en un nosocomio.

Los asuntos policiales involucran una gran serie de elementos, dos de estos son:

Prioridad de Vida. Probabilidad de Muerte. Compromiso de Libertad.

Razón por la cual, afirmar o negar «a los cuatro vientos» criterio sin fundamento objetivo alguno, puede o podría lastimar injustamente a personas que no lo merecen.

«Para opinar y comer pescado, hay que tener cuidado» – Miguel Ángel Rodríguez Echavarría

Tratemos de coadyuvar con nuestro imperfecto punto de vista a nuestras instituciones policiales y con esto, a nuestros policías que al igual que nosotros – ciudadanos sin placa – no lo sabemos todo porque el «todo» en materia policial, podría describirse como «un sinuoso pozo sin fondo».

Primero:

El oficial que realmente enfrenta la amenaza con su arma de fuego, merece nuestro reconocimiento por su valentía, determinación y compromiso para con su institución y su pueblo. Otros, simplemente optan por evadir su responsabilidad y esconderse.

Este oficial cumple con su deber y lo hace con el conocimiento y equipo que su institución le ha facilitado. Su desempeño no es el óptimo; no obstante y, tal vez milagrosamente, este alcanza el objetivo fundamental: Neutralizar la seria amenaza.

Segundo:

La técnica de disparo con arma corta utilizada por el oficial, no solo es longeva, es una desfasada a la necesidad de supervivencia policial. El Sargento Mayor, Mike Nespole (EE.UU Fuerzas Especiales «Rangers») al respecto me decía «Es una técnica buena si tienes tiempo, pero si la usas en Combate Cercano cuando no hay tiempo, estás mal, estás en riesgo, estás en desventaja…».

La técnica de disparo por el policía utilizada, muy probablemente es lo que causa – en parte – que:

El agresor logre, en un intervalo de área aproximado de 10 a 1 metro, acercarse al policía luego de 8 disparos y con plena capacidad letal. El sospechoso siga «vivito y coleando».

Se demuestra una capacidad de disparo deprimente, por lo cual ¿Habría dicho la verdad Don Daniel Calderón (Director de la Fuerza Pública) en enero pasado, cuando afirmó a la prensa nacional que los miembros de esta institución, al menos una vez al año, debidamente se entrena en el polígono de tiro?

¿Habrá el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) instruido a su personal, el que hoy resuelve una pelea a muerte en la calle, con respecto a una técnica de disparo de combate? Creo que lamentablemente no; aquél, «el del hacha» estuviera muy probablemente en San Joaquín de Flores decúbito dorsal y no comiendo galleta María…

Y, ¿Será objeto de calificación, al menos anual, en materia de disparo el personal policial del MSP? ¡Que difícil es, siquiera suponerlo! La calificación es y debe ser un requisito para cualquier institución policial que se pregone a sí misma, una profesional.

«Lo que hace el oficial concretamente se nota los disparos de advertencia, muy claros, el individuo no hace la menor caso a la advertencia y luego un disparo a la pierna. En la táctica policial, el oficial realmente cumple más allá de su deber» (Un experto para Noticias Repretel).

Los oficiales de policía en escena si bien es cierto, no saben pelear en las instancias ayer enfrentadas, esto no se debe al razonamiento que curiosamente ofrecen algunos expertos. Hacer disparos de advertencia es terrible y abrumadoramente criticable ya que, no es correcto ni prudente; hacerlo demostraría una profunda y peligrosa ignorancia en materia de armas de fuego.

Tercero:

El internauta Julio Salazar afirma que «Todo es se evita con un TASER pero aquí en el «lote» es prohibido porque pobrecitos…!» (Telenoticias).

No es así. El Taser, como arma menos letal, no siempre cumple con el objetivo de disminuir a cero las capacidades destructivas de una persona.

Bajo las circunstancias ayer demostradas en «Moncho», es correcta la decisión del oficial en hacer uso de la Fuerza Letal, sin importar que se tuviese o no al alcance un M26 o un X26. El uso de las armas menos letales, es simple, tiene requisitos técnicos y acá estos, debido a la dinámica del incidente, no se cumplían.

Claro está, es absolutamente criticable que, en pleno siglo XXI, nuestros policías preventivos no sean siquiera, básicamente equipados con armamento adicional, menos letal. ¡Es vergonzoso, poco profesional y más allá, irresponsable!

Cuarto:

Ell internauta Felipe Romero Royo afirma que «lo que se ve en el video, la vida del oficial nunca estuvo en inminente peligro» (Telenoticias).

Una apreciación que lejos de ser correcta, parece irreal. Considero un milagro el hecho de no tener hoy un policía muerto. La conducta del agresor se puede definir como una incuestionablemente homicida; una que al inicio representa un peligro inminente para, progresivamente convertirse en algo igual o peor: un peligro real y actual de muerte para el oficial de policía.

El objeto utilizado con clara intención homicida no era una varita mágica, es un hacha; herramienta capaz de partir el cráneo de un ser humano en dos y de un solo golpe. ¡Curiosa percepción…! espero que Don Felipe no sea Fiscal o Juez de la República!

Quinto:

Debido a un evidente cuestionamiento con respecto a la cantidad de veces que el oficial dispara, el internauta Ronny Menéndez Araya increpa a una comentarista: «Maricela Obando que opina usted Lara Croft? Cuántos eran correctos?» (Telenoticias).

Bajo las circunstancias de pelea fácilmente perceptibles y las normas de combate cercano, nuestro valiente policía debía disparar las veces que él y solo él, considerara necesarias al alcance de una neutralización total de la amenaza. Cuando se utiliza un arma de fuego, no se vacila, no debe existir espacio a la vacilación ¿Cuál es el objetivo natural del uso de las armas de fuego…? Sí amigo lector, no es jugando.

La relación intrínseca existente entre los siguientes factores, es la que determina el desarrollo y término del combate:

Fenómenos fisiológicos del sospechoso. Fenómenos fisiológicos del agente de policía. Condición y características de las armas involucradas. Condición y características de la munición utilizada. Condición y características del ambiente.

Lo demás, es desconocimiento del más puro pero, ¿Habrá el MSP instruido a su personal en Técnicas de Arresto…? Creo que tampoco. A leguas se aprecia que desconocen el término «triangulación de área».

Durante el arresto se incurre en desperdicio de recurso humano; únicamente el 50% de la capacidad policial es aprovechada en la resolución del incidente. Esta perspectiva es y sigue siendo válida – en el tanto y cuanto – se siga considerando al segundo agente, como el principal y poco útil espectador; lo contrario es que éste estuviera herido u ocupado en el control de amenazas, lo que desafortunadamente no parece.

Atropelladamente si; no obstante, nuestros dos oficiales de Fuerza Pública – con lo que tienen – logran alcanzar el que se sugiere, es el objetivo general del cumplimiento: Neutralizar la amenaza que representa un violento agresor; uno desbocado, desesperado por acabar con la vida de inocentes. En efecto, un trabajo exitoso, pero uno que requiere de urgente revisión por el señor Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas.

Finalmente, a esos policías que actuaron en Berlín de San Ramón, a sus compañeros del MSP, a mis colegas del Ministerio de la Presidencia, a los que integran nuestras Policías Municipales y claro, a los de mi policía, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para todos ellos, nuestra admiración, respeto y sobre todo, agradecimiento por su particular y peligroso servicio público.