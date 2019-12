Alvarado encontró un hogar en el cuadro rojiamarillo

Redacción – El portero del Herediano, Esteban Alvarado, tiene un futuro incierto en el club liderado por José Giacone, a pesar de los rumores que lo colocan en el exterior.

Alvarado ha brillado con sus grandes tapadas en el Apertura 2019, que le han dado mucha tranquilidad y seguridad bajo los res palos a los florenses.

Ese gran nivel habría despertado el interés de clubes de la MLS, Europa y Liga MX, aunque eso sí, hace unos días se desmintió el interés del Toluca por el futbolista.

La idea de marcharse del Herediano no desvela al arquero, debido que en el club florense encontró un hogar, gracias al apoyo y cariño de la afición.

Inclusive, se puede ver un Esteban Alvarado feliz y con una gran condición física, dejando atrás su kilos de más, que lo atormentaron en su breve paso por La Liga.

El arquero señaló en una conversación con AMPrensa.com, que todavía no tiene un panorama claro y de momento se enfoca en salir campeón.

«En realidad no sé, no tengo un panorama claro para nada, pero saldría contento y ser bicampeón con Heredia sería un bonito reto. No he hablado con mi representante».

Esteban ha sido una muralla ante La Liga, que ya suma 270 minutos sin poder batir al portero, que anhela con salir campeón en el Morera Soto.

En el Team ya tienen todo listo para presentar a Bryan Segura, que llega a la institución florense proveniente del Municipal de Pérez Zeledón.