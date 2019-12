Tiene mas de 300 mil seguidores en Instagram

Redacción- Ex participante de Combate de Repretel, Kimberly Loaiza, se roba el corazón de los ticos en los Toros de Teletica.

La guapa y simpática modelo ha logrado enamorar a los ticos desde la pantalla del canal de la Sabana. Loaiza desde que participó en el desaparecido programa de Repretel logró conquistar al público.

Es importante resaltar que a Kimberly Loaiza la caracteriza su humildad y el buen trato a las personas y quienes las siguen en sus redes.

Loaiza luego de salir de Combate se desapareció por un tiempo de los medios, sin embargo, volvió con mucha fuerza y un espectacular cuerpo.

La conocida modelo mantuvo una relación con el modelo y ex participante de Dancing with the Stars, Daniel Carvajal.

En esta ocasión que Loaiza volvió a salir en televisión ha recibido cientos de comentarios positivos y un gran aprecio por las personas. También ha participado como modelo en el Chinamo de Teletica.