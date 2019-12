Los rojiamarillos sueñan con dar la vuelta olímpica en Alajuela

Redacción – El técnico argentino del Team, José Giacone, le baja el tono al «Infierno rojinegro» para respaldar a sus jugadores de cara al juego decisivo de la Gran Final.

Giacone confía en la capacidad de sus muchachos, que buscarán dar la vuelta olímpica en el Morera Soto, tras 34 años sin conseguirlo.

Los florenses ganaron 1-0 el juego de ida y anhelan con sacar otro resultado favorable para conseguir la copa número 28 en la historia de la institución.

El argentino tiene claro que el partido no será fácil, debido que ambos conjuntos ya han jugado cuatro partidos y es complicado sorprender al rival.

Inclusive, el timonel resalta la concentración de sus pupilos, que están compenetrados para enfrentar el compromiso de vuelta ante el León.

José Giacone atendió a la prensa y señaló que confía en las posibilidades de sus muchachos, que se intimidarán por el ambiente en la casa eriza.

«Al ser el cuarto partido ya nos hemos estudiado tanto, que es difícil sorprender. Igualmente cada uno buscará sorprender al otro, eso es parte de la estrategia.

Máxime que hay una motivación al tope de parte de los dos equipos. Los jugadores están muy compenetrados, saben que hemos jugado hace dos domingos en el Morera.

Es lo mismo que se va a presentar mañana. O sea que no es un ambiente que no nos va agarrar despistados y que no nos va a sorprender.

Pienso que estamos preparados y confiamos mucho en nuestras posibilidades. Tal vez se puede dar una ventaja dando información».

Los rojiamarillos están listos para la última batalla en el semestre, que podría dejarlos con un nuevo título nacional en sus vitrinas.

La vuelta entre manudos y florenses será este sábado a las 6:00 de la tarde en el Morera Soto, que se vestirá de gala para este crucial juego.