El Team alzó su séptima copa en esta década

Redacción- El gerente general del Club Sport Herediano, Jafet Soto, afirma que a él le enseñaron en el Team la obligación de ganar siempre.

Según el polémico gerente rojiamarillo, desde su llegada a la institución hace 30 años lo educaron para triunfar engrandecer la historia del club.

» El día que perdamos ese sentido de pertenencia de lo que queremos darle al Herediano, estaríamos tomando un camino que no es el que nos enseñaron hace 98 años, a mí no puedo decir hace 98, pero si puedo decir que hace 30 años me enseñaron que aquí se gana siempre», apuntó Soto.

El exfutbolista recordó otro aspecto de la historia del Herediano, puesto que al finalizar el encuentro le dedicó el título a Orlando de León.

Puesto que afirma que al difunto estratega uruguayo le robaron un título anteriormente en el Estadio Alejandro Morera Soto.

«Le respondo a la persona que me recibió en 1990 en el estadio Rosabal Cordero, que se llama don Orlando de León Cattalurda, aquí le robaron un campeonato y aquí se lo estamos devolviendo, aunque ya no esta con nosotros físicamente pero sí esta en nuestras cabezas y en nuestros corazón, este título es para usted don Orlando», sentenció el gerente.

La planificación del equipo 28 veces campeón nacional ha sido envidiada y a su vez aplaudida por los seguidores de otros equipos.

Ejemplo de esta visión y orden dentro de la directiva es las posibles futuras contrataciones, las cuales solo faltaría que se oficialicen en los próximo días.

Entre estos aparecen nombres como Suhander Zúñiga y Bryan Segura, además de la salida de Brian Rubio, pero ya se tiene su sustituto aunque Soto no quiso revelar el nombre.