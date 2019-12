McDonald destacó en el duelo ante Herediano

Redacción – El delantero erizo, Jonathan McDonald, es el hombre que «deja la vida» por los colores de Alajuelense en la Gran Final Nacional.

Jonathan fue uno de los grandes sacrificados tras la expulsión de Junior Díaz, que dejó al León con 10 hombres desde el minuto 18 del primer tiempo.

Ante la tarjeta roja del experimentado zaguero, Carevic modificó su sistema en la cancha, que generó que el delantero realizará labores distintas en la cancha.

McDonald se tuvo que multiplicar. Recuperó balones, trató de tener la posesión del balón y hasta realizó labores de marca a los jugadores del Team.

Esa garra y coraje, provocó que la afición eriza elogiara del artillero, al cual le quedó bien la frase del liguismo: «Si la vida hay que darla en la cancha, la vida se da«.

En las redes sociales, los aficionados al León le dieron las gracias a McDonald, pese a la caída de 1-0 en el juego de ida de la Gran Final Nacional.

El atacante hará lo que tenga que hacer en la serie y además, señala que el equipo salió bastante fortalecido para el juego de vuelta.

«Me ocupa más, como vayamos a afrontar ese partido. Toca hacer de todo, no me quejo. Estuve defendiendo y en una final siempre hay que darlo todo.

Es un derrota que nos saca fortalecidos, donde Herediano con uno más tiró todo lo que tenía, y nosotros supimos aguantar. Esto nos llena de motivación».

McDonald atacó a los florenses y considera que es un hecho que irán a perder tiempo al Morera Soto, por lo que buscarán tomar la previsiones del caso.

«Sabemos que se va a presentar el mismo juego, como la vez pasada. Hay que saber manejar eso. La primera opción que tengamos hay que anotarla como sea.

Para que el partido sea diferente. Es un hecho que van a ir a perder tiempo en el Morera Soto. Como ellos, se presenten es lo que menos preocupa».

El ariete de 32 años confía en remontar la serie ante el Team y de esa forma romper la sequía de seis años sin ser campeones nacionales.