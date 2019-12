Durán forma parte de NC Once

Redacción- La querida periodista Melissa Durán le comentó a amprensa.com que hasta el momento no le han manifestado la posibilidad de tomar el puesto de Alexis Rojas.

«Hasta el momento no me han manifestado nada sobre ese puesto. No se nada y me imagino que se encuentran buscando a esa persona», destacó Melissa Durán.

El experimentado periodista y coordinador de NC Once, Alexis Rojas, anunció ayer de su retiro de Repretel.

“Gracias a todos por ese cariño mostrado, por sus críticas también muy bienvenidas, por sus recomendaciones y por respaldar su trabajo de tantos años… el trabajo mío y el de mis compañeros. Hasta siempre, un fuerte abrazo y nos veremos en el camino”, manifestó Rojas.

Es importante resaltar que el periodista tenía 15 años al frente del noticiero del Canal 11, el comunicador se acoge a su pensión.