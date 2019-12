Se desconoce el paradero de la seleccionada nacional tras su salida del Monstruo

Redacción- La guardameta estelar del Deportivo Saprissa, Noelia Bermúdez, se despidió de la institución tibaseña con una emotiva carta.

Esto tras una discusión entre la cancerbera y el propio presidente del cuadro morado por medio de redes sociales días atrás.

Por lo que ahora surgen las dudas de si dicha salida estará relacionada con la diferencia de opiniones que se viralizó días atrás.

Bermúdez se despidió de la afición morada por medio de una emotiva carta publicada en sus redes sociales.

“Sé que la vida son etapas, momentos que no duran para siempre, lo mismo en el fútbol. Hoy finalizo mi vínculo con esta gran institución. El cariño y el respeto por estos colores nunca los he ocultado y ahora no será la excepción”, apunta un fragmento de dicha carta.

Por el momento no se conoce el paradero de la guardavallas, quien también ocupa el primer puesto en la Selección Nacional Femenil.

La joven arquera nacional se mostró muy agradecida con la institución josefina, además de los aficionados que siempre le mostraron su cariño.

El equipo femenino del Deportivo Saprissa perdió la final del campeonato nacional ante la Codea-Alajuela, esto por marcador global de 2-1.

La anotación que terminó inclinando la balanza fue por parte de Priscilla Chinchilla, esto tras un mal rechazo de la exguardameta morada.

AM Prensa se intentó contactar con personeros del Saprissa para conocer su versión con respecto a la sorpresiva salida de Bermúdez pero al termino de la nota no se tuvo respuesta.