Ningún veterinario auxilió a la mascota

Redacción – Está comprobado que la pirotecnia como las bombetas o fuegos artificiales son una pesadilla para los animales, tanto silvestres como domésticos. Esto causó la muerte de una aterrorizada perrita en Argentina, en manos de su dueño.

De acuerdo con la prensa argentina, Magui es la perrita que perdió la vida luego de entrar en una crisis nerviosa provocada por el ruido de las explosiones.

Magui ya tenía una edad avanzada y su mayor temor era la pirotecnia. Un paro cardíaco fue lo que trajo su muerte en pocas horas.

La madre del joven dueño de la perrita, Antonella Modasjazh, asegura que se siente destrozada por la situación por la que tuvieron que pasar en su casa, cuando vieron cómo su amada mascota agonizaba por las bombetas en la ciudad de Esquel.

Incluso, ella destacó que ningún médico veterinario quiso ayudar a esta mascota.

«Ella era nuestra amada mascota. Se llamaba Magui y acaba de morir. Era viejecita y odiaba la pirotecnia. No sabíamos donde meterla. Mientras otros se divertían, ella lo estaba pasando muy mal. Le dio un ataque, llamamos a todos los veterinarios de Esquel para que nos ayudasen y ninguno nos atendió. La perra murió en brazos de mi hijo, mientras él me rogaba que llamase a alguien para que la viniera a auxiliarla. Lamentablemente, la estamos llorando con el corazón roto al no poder hacer nada», dijo la mujer en sus redes sociales.

El miedo de los perros hacia la pirotecnia es porque tienen una audición más aguda, por lo que son ruidos extremos para su potencial auditivo.

Ansiedad, nerviosismo y ataques de diferentes tipos son parte de los múltiples síntomas que pueden presentar los animales cuando hay fuegos artificiales.

Activistas y veterinarios recomiendan y crean movimientos para evitar el uso de estos materiales explosivos que son utilizados mayoritariamente en esta época.