Tras salida de Noelia Bermúdez

Llega por un año al equipo

Redacción- La portera exmundialista con La Sele, Dinnia Díaz, es la nueva ficha del Deportivo Saprissa Fútbol Femenino.

Así lo confirmó el equipo mediante un comunicado de prensa en el que anuncia el ligamen por un periodo de un año.

«El Deportivo Saprissa se complace en anunciar la incorporación de una guardameta de lujo: la mundialista Dinnia Díaz se viste de Morado, por periodo de un año», informó el club.

La portera disputó con la Tricolor el Mundial Femenino de la FIFA del año 2015, donde fue figura de ese histórico campeonato.

Entre los tres tubos, Díaz también cuenta con experiencia internacional, después de ser parte del Independiente Santa Fe de Colombia.

Tras su contratación, la arquera afirmó estar viviendo un sueño al vestir con la camiseta del Saprissa.

“Para mí jugar en Saprissa significa un sueño hecho realidad”, dijo Díaz.

Además, Díaz se declaró morada de corazón: “Soy Morada 100%. Yo crecí siendo Erick Lonis en versión mujer en las mejengas con mi hermano».

«La historia es curiosa, donde yo vivía cuando niña no teníamos luz y una tía llegaba a visitarnos, y llevaba el periódico. Ella me decía que yo tenía que ir con el equipo Morado. Ella fue la que me dijo: “Usted es Saprissista”, afirmó la portera.

Ficha técnica

Nombre: Dinnia Díaz

Fecha de nacimiento: 14 de enero de 1988

Lugar de nacimiento: Guanacaste

Perfil: Derecha

Clubes: Municipal Carrillo, Nicoya, Liberia, Moravia, Flores de Heredia, Coronado, San José, Independiente de San Fe Colombia, Liberia.

Experiencia con Selección Nacional: Desde 2007, clasificación y participación en Mundial Femenino (2015), Preolímpicos y los Juegos Panamericanos de Toronto, Centroamericanos

La llegada de Díaz se produce a tan solo algunos días de la salida de la guardameta estelar Noelia Bermúdez.

Bermúdez dejó la casa morada con una incógnita, ¿se debió su salida al roce en redes sociales con el presidente morado, Juan Carlos Rojas?

La polémica surgió luego de que un jugador de La Liga hizo un comentario sobre el estado de la gramilla del estadio Ricardo Saprissa y Juan Carlos Rojas respondió.

El manudo alegaba mal estado de la cancha, pero el presidente defendió a su equipo y afirmó que el terreno de juego no estaba bien, pues estaba en mantenimiento al haber terminado el torneo.

Sin embargo, el equipo femenino no había terminado el certamen, por lo que Bermúdez le recordó que ellas todavía debían disputar ahí la final.