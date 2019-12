El próximo miércoles 18 de diciembre

Redacción- Cerca de 26 coristas que actualmente integran la agrupación coral, se presentarán oficialmente en una única función el próximo miércoles 18 de diciembre en la Escuela de Artes Musicales UCR.

Se trata del primer concierto oficial de ésta agrupación, bajo la producción y dirección de dos jóvenes músicos vinculados a la academia: Luciano Solís Campos y Christopher Calderón García.

Como proyecto pionero de este formato en Costa Rica, Iridis Chorus busca liderar y dar un paso al frente, hacia la creación de espacios de desarrollo artístico para personas pertenecientes a la comunidad LGBT+ o allegados y que tengan afinidad por la música; representa para quien decida vincularse, un espacio artístico libre de prejuicios, sin discriminación o segregación y de respeto mutuo por la identidad de género u orientación sexual de sus miembros.

Iridis Chorus busca ofrecer a sus miembros una alternativa distinta y positiva, brindando la oportunidad de enriquecimiento cultural y personal y a su vez, retribuyendo a la sociedad al ayudar a sensibilizar a la población en temas de diversidad, fomentar una sociedad comprensiva, tolerante, abierta, llena de amor y equidad, en la que todos puedan vivir en armonía y respeto.

En palabras de Luciano Solís, creador y productor artístico del proyecto: «Amo vivir el arte, más allá de la práctica de una disciplina artística, he vivido a flor de piel el poder transformador que ésta posee, no solo para nuestro entorno, sino también para nuestra mente y espíritu. Creo que no importa quienes somos ni de dónde vengamos, sino lo que queremos compartir con el mundo.”

El proyecto, primero en su clase en Centroamérica y Costa Rica, dio sus primeros pasos con una convocatoria a audiciones e inicio de ensayos en julio del año en curso.

El colectivo coral presentará en esta oportunidad un repertorio en inglés alusivo a lucha, esfuerzo y orgullo, interpretando canciones como: Take me to Church de Hozier, I will Survive de Gloria Gaynor y algunas alusivas a la época navideña.

La presentación está programada para las 7 p.m. en Sala María Clara Cullell de la Escuela de Artes Musicales (E.A.M.) de la Universidad de Costa Rica (UCR) y será el primer concierto oficial para la agrupación coral. Previa al evento oficial a partir de las 6pm se ofrecerá una recepción para los asistentes en el Aula 100 del primer piso.