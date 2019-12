Firma legal para la que trabaja promueve inclusión e igualdad

Redacción – Una abogada costarricense recibió un reconocimiento internacional por su compromiso en la promoción de las mujeres en el área legal.

Se trata de Vivian Liberman, socia de la firma legal BLP, quien es destacada por el liderazgo que ha asumido en la región centroamericana para impulsar esos proyectos que promueven la igualdad y equidad de las abogadas en firmas legales.

«Gender Diversity Lawyer of the Year – Central America» es el nombre de la distinción entregada por Chambers and Partners, organización que trabaja a nivel mundial identificando a los mejores abogados y bufetes.

Con esto, Liberman se convirtió en la primera abogada costarricense en recibir dicho reconocimiento.

La organización tomó en cuenta su rol protagónico a lo externo de la firma en la región y como presidente de la Fundación Inspiring Girls Costa Rica, que impulsa a niñas y adolescentes del país a seguir sus sueños profesionales, lo que también ha sido reconocido por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).

«Me da gran alegría porque este tipo de reconocimientos tiene un impacto no sólo en la comunidad jurídica sino también en mujeres jóvenes, ya que las motiva a perseguir sus sueños y a luchar por una sociedad más equitativa y justa. (…) Creemos que debemos fomentar acciones de equidad e igualdad en otros sectores con los que nos relacionamos, como por ejemplo, nuestros clientes, nuestros proveedores y nuestros colegas”, destacó Liberman.

La abogada, dentro de BLP, ha logrado que la participación de socias sume alrededor del 30%, donde además, el 50% de la población legal de la firma son mujeres, con cero brecha salarial y que en todos los equipos de trabajo y prácticas legales haya diversidad.

Liberman tiene más de 10 años siendo parte de BLP y su área de práctica legal es banca y finanzas.

Asimismo, la firma también obtuvo el reconocimiento “Most Inclusive Firm to LGTB+Lawyers”, por sus políticas innovadoras de inclusión y diversidad de la firma aplicadas en Centroamérica.