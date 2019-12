Denunció ser víctima de transfobia

Redacción- Un transformista denunció que fue víctima de acoso callejero y transfobia este pasado jueves 26 de diciembre cuando participaba en el Tope Nacional.

Candi Iser contó a través de sus redes, que un hombre comenzó a azotar su caballo con la misma fusta con la que golpeaba al suyo.

Este le pidió que por favor dejara de azotar a su caballo pero el hombre hizo caso omiso a su petición.

Intentó buscar ayuda con un oficial, pero segundos antes de hacerlo, el sujeto volvió a azotar su caballo, pero esta vez con mucha fuerza, lo que provocó su caída y un golpe fuerte en su cabeza que requirió atención médica.

«Dichosamente no pasó a más y fue solo un golpe bastante fuerte y una fuerte hemorragia», contó.

El afectado expresó que «en mi caso soy transformista y no paso por estas cosas siempre, pero de verdad que hay que considerar a todas las personas que son víctimas de distintos acosos».

«Si fue por acoso callejero fatal y si fue por transfobia también inaceptable», contó un allegado a la víctima a AM Prensa.com.

«Fue tanto el susto que provocó que creo que no volveré a asistir a un tope más la verdad es que me da muchísimo miedo el pensar que esto pudo haber terminado en una tragedia», dijo, por su parte, Candi Iser a AM Prensa.com

La víctima hizo la denuncia para recordar la discriminación y agresión que sufren las mujeres por el acoso callejero, así como la transfobia de la cual son víctimas personas pertenecientes a la población LGTBI.