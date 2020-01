Compartió la noticia con sus fans con mucha alegría

Redacción- La conocida comunicadora Maricruz Leiva renueva su licencia para volver a las carreteras del país.

Leiva había dejado de lado conducir debido a que hace unos 5 años aproximadamente sufrió de un accidente automovilístico.

La expresentadora compartió en sus redes que al fin se volvió a animar de volver a manejar.

«Porque debo predicar con el ejemplo! NO MÁS MIEDO! Ayer fui a renovar mi licencia de conducir.

Cinco años de no manejar, mucho miedo y un gran trauma tras el accidente. Pero al miedo le digo hoy YA NO MÁS, NO ME VAS A GANAR! Empezaré poco a poco pero estoy decidida.

Voy con todo! Feliz, segura, de la mano de Dios! Este 2020 es el año!», destacó en sus redes Maricruz Leiva.