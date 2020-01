El portero fue abucheado por la afición ante Limón FC

Redacción- El guardameta de la Liga Deportiva Alajuelense, Adonis Pineda, halago a la afición manuda pese a los silbidos en su contra.

Los erizos triunfaron el día de ayer ante su similar de Limón FC, pero los seguidores del equipo aún no perdonan al joven futbolista.

Esto tras el grave error que cometió en la pasada final nacional ante el Herediano, el cual permitió la anotación de Yendrick Ruiz en los últimos minutos.

«Lo que la afición hizo es criterio de ellos, yo no me voy a meter con ellos ni voy a dar declaraciones, son una gran afición, siempre me apoyaron, siempre estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, es entendible el malestar de ellos».

Pineda espera tener una revancha durante este Clausura 2020, aunque asegura que la misma será con él mismo, y así la reconciliación con los aficionados llegará sola.

«Cada vez que yo falló es una revancha conmigo mismo para ser mejor cada día» apunto el cancerbero rojinegro.

El campeonato nacional tiene un ritmo muy acelerado, puesto que todos los equipos deberán jugar domingo-miércoles al menos durante el mes de enero.

Situación que conoce muy bien el joven alajuelense, pero confía en que el equipo podrá responder al igual que el certamen anterior.

«Nosotros tenemos que enfocarnos en lo de nosotros, en hacer las cosas bien de visita como lo hicimos el torneo anterior y tratar de proponer y sacar la victoria».

Los comandados por Andrés Carevic visitarán Pérez Zeledón el próximo miércoles al ser las 8:30 pm, terreno en el que sacaron la victoria durante el campeonato anterior.

El equipo manudo ocupa la segunda casilla de la tabla de posiciones, solo por detrás del conjunto de Guadalupe FC quienes golearon en el arranque del torneo a La U.