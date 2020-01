La Liga solo ha firmado a Adolfo Machado para el próximo campeonato

Redacción- El gerente deportivo de la Liga Deportiva Alajuelense, Agustín Lleida, aseguró que económicamente los manudos no pueden competir con el Herediano.

Así lo mencionó el español tras ser consultado por Suhander Zúñiga, y si en algún momento hubo interés por fichar al joven volante.

«Sí, tuvimos interés, al igual que lo tuvo Saprissa y Herediano y al final acabó saliendo a Herediano por un tema económico, ni Saprissa, ni Liga Deportiva Alajuelense pudo competir económicamente con Herediano y por eso Zúñiga terminó siendo jugador de Herediano, lo que ofrecieron ellos, parte de los premios del mundial también lo ofreció La Liga, sin embargo ellos dieron aparte un dinero que nosotros no podíamos darle a Carmelita y le dieron un millón más al mes al jugador, que nosotros no podíamos darle porque no se ajustaba a la plantilla», aseguró Lleida.

La jugosa oferta del Team sorprende al gerente de los rojinegros, más aún tras asegurar que los florenses tienen una gran cantidad de jugadores firmados en todo el país.

«Cosa que se me hace bastante llamativa, a lo mejor tenemos que contratar al director financiero de Herediano, y al director comercial de Herediano», finiquitó el español.

El cuadro erizo por el momento solo ha firmado al defensor panameño Adolfo Machado y por el momento no se habla de ninguna otra incorporación.

Aunque el propio gerente asegura que cualquier cosa puede suceder hasta finales de enero, cuando se de por finalizado el periodo de contrataciones.