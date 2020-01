Lleída calló a sus críticos con el fichajes de Moreira y Flores

Redacción – El gerente deportivo erizo, Agustín Lleída, asegura que Alajuelense es el equipo más grande del país y por ello, siempre debe luchar por estar arriba.

El León presentó este pasado viernes a Leonel Moreira y Dylan Flores. Estos jugadores le devolvieron la ilusión a todo el liguismo, que está muy feliz por estos fichajes.

Las llegadas de estos jugadores movió el mercado de fichajes del fútbol nacional y dejó muy en claro que La Liga va en serio en busca del título.

Esos movimientos no serían posibles sin la gran labor de Agustín Lleída, que con un trabajo silencioso ha callado a sus críticos y ha colocado al León en boca de todos.

Lleída sorprendió a todos con estas incorporaciones, que tienen como principal objetivo ayudar para que el León regrese a la cima del fútbol nacional.

La sequía de seis años ya pesa en el liguismo, que pese a ello ha vuelto a ilusionarse y no hay duda que respaldarán a sus muchachos en el certamen.

Para el directivo erizo de origen español, La Liga es el equipo más grande y con la afición más numerosa de Costa Rica, por lo que están obligados a figurar nuevamente.

«La meta es la misma, porque somos el equipo más grande del país y la afición más grande del país, vamos a luchar para siempre estar arriba y llegar lo más lejos posible.

Para volver a ilusionar a esta afición. Ojalá mañana contra el Cartaginés la afición nos vuelva a apoyar, que se suban de nuevo al barco.

Tenemos una buena planilla como la tienen los equipos grandes, equilibrada y muy corta. De una vez les digo que en marzo, por las fechas FIFA,

Van a decir que tenemos una planilla mal planificada, pero así está planificada para darle oportunidad a los jóvenes. Vamos a quedarnos con 14 jugadores de cancha».

Agustín Lleída se refirió sobre la supuesta tregua que habló Jafet Soto, que aseguró que con La Liga ya sacó la bandera de paz, pero con Saprissa no.

Para el directivo erizo nunca hubo una guerra con Soto, pese que en la pasada final nacional tuvo varios cruces de palabras con el florense.

«De todos modos para que haya una tregua tenía que haber una guerra y aquí no había. Nosotros no estamos en una guerra entonces no tenemos por qué estar en una tregua».

El León está listo para enfrentar este sábado a las 6:00 de la tarde en el Morera Soto ante Cartaginés, que lucirá sus mejores galas para este compromiso.