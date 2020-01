El León sueña con tener de vuelta al jugador

Redacción – El volante nacional, Dylan Flores, podría estar muy pronto de regreso con Alajuelense, que ya ha entablado conversaciones con su representante.

Flores desde hace unos días está sin equipo, luego de haber rescindido su contrato con el Sepsi OSK de la primera división de Rumanía, donde ya no se sentía cómodo.

Dylan llegó a nuestro país la semana anterior, donde está a la espera de definir su futuro. Aunque su idea es seguir en Europa, el futbolista no descarta volver al país.

El jugador dejó claro en una conversación con AMPrensa.com, que su intención es continuar haciendo carrera en el viejo continente.

«Estoy valorando opciones del fuera país, obviamente antes de salir estuve en Alajuelense, tengo muy buenas relación con la directiva y con las personas que están ahí.

Entonces sería una opción, si nos sentamos a hablar en algún momento. Como repito, mi objetivo es seguir fuera del país

No se me dio la oportunidad de jugar y estaría dispuesto a escuchar ofertas. Pero ahorita mi representante está buscando un nuevo destino para mí».

Aunque Flores quiere seguir en el exterior, Agustín Lleída, gerente manudo, desde la semana pasada ha estado en conversaciones con el representante de Flores.

En Alajuelense no ven con malos ojos el regreso del futbolista, que en el Apertura 2018 estuvo en la institución, pero no pudo debutar oficialmente.

Cuando ya iba a ver los primeros minutos con el León, al jugador le salió la oferta para marcharse a Rumanía, por lo que alistó maletas y se marchó de La Liga.

Por los momentos no hay mayores detalles de negociación entre las partes. Lo que sí se sabe, es que si no al volante no se le concreta nada en Europa, volverá al León.