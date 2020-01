Guardameta florense cree que las expulsiones del partido pesaron y que estuvieron bien ejecutadas

Redacción- El guardameta del Club Sport Herediano, Esteban Alvarado, salió a defender al gerente general del cuadro rojiamarillo, Jafet Soto.

Esto tras las acusaciones por parte de varios jugadores del Deportivo Saprissa que afirman que Soto intimida a los árbitros y los insulta.

Aunque según el espigado portero del Team él no ha visto que Soto haga este tipo de acciones y más bien aprovechó para atacar a la institución morada.

«Yo he visto en el pasado como le han quitado partidos a equipos en el Ricardo Saprissa, entonces no sé de qué estarán hablando, pero de hoy (domingo) no tengo conocimiento de eso», afirmó Alvarado.

A pesar de la defensa que le puede brindar el arquero número 1 del Herediano a Soto, el informe arbitral señala totalmente lo contrario.

Puesto que en el mismo, el cual fue redactado por el silbatero Allen Quirós se mencionan algunos insultos expresados por Soto hacia los referees.

Alvarado también se refirió a las expulsiones presentadas en el juego, las cuales catalogó de bien ejecutadas.

«Las expulsiones pesan, creo que estuvieron bien mostradas las tarjetas a lo que pudimos ver en la repetición, están bien expulsados, inclusive nos anulan un gol que era legítimo, creo que el arbitraje estuvo aceptable», apuntó el también seleccionado nacional.

Herediano es actualmente el líder del campeonato con 11 puntos en cinco jornadas, puesto que buscarán mantener cuando visiten al conjunto de Guadalupe.

Ese compromiso se realizará el próximo miércoles al ser las 8:00 pm en el estadio del equipo capitalino.