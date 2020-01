Imperiale tiene ofertas de Argentina y Chile

Redacción – El defensor argentino, Andrés Imperiale, asegura que la directiva morada no le ha hecho una oferta formal para que vuelva a la institución.

Imperiale mantiene contacto permanente con Víctor Cordero y Juan Carlos Rojas, pero hasta el momento no le han hecho una propuesta.

El defensor está sin equipo tras haber dejado las filas de Deportes Iquique de la primera división de Chile, donde destacó con grandes presentaciones.

Mientras define su futuro, Andrés disfruta de unas merecidas vacaciones en Argentina, donde aprovecha para compartir con su familia.

El zaguero se ha mantenido a la espera que Saprissa lo contacte. Pero como no ha sido así, Imperiale estudia ofertas de dos clubes de Argentina y uno de Chile.

A sus 34 años, el defensor tiene ofrecimientos de un equipo de primera y de segunda división de Argentina. Además, un cuadro chileno también lo ha tentado.

Andrés Imperiale conversó con AMPrensa.com desde Argentina y aseguró que de momento no tiene una oferta formal del Deportivo Saprissa.

«Yo siempre tengo contacto con la gente del Saprissa, por la buena relación que hicimos cuando yo estuve ahí. Recién algunos contactos y nada más.

No hay nada formal, no me han hecho alguna propuesta y así por el estilo. Aquí estoy a la espera. Yo estoy negociando con otros clubes acá en Argentina.

Yo lo he dicho en infinidades de veces, que el Saprissa dejó marcada mi carrera deportiva. Pasamos gratos momentos en mi estadía en Costa Rica y en el club.

Yo estoy en contacto permanentemente con Víctor Cordero y algunas veces intercambio mensajes con el presidente. Pero hasta el momento no puede decir que realmente están interesados en mí». sentenció en una conversación con nuestro medio.

En los últimos días se rumoreo del posible regreso del zaguero sudamericano al Monstruo, pero al parecer su futuro estaría lejos de la institución más laureada del país.

Saprissa no pudo llegar a un acuerdo con Esteban Espíndola. La directiva no llegó a buen puerto con las negociaciones con Marathón de Honduras.