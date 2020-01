Mediocampista sería el sacrificado tras la llegada del exmorado

Redacción- El mediocampista Anthony López podría dejar las filas de la Liga Deportiva Alajuelense tras la llegada Dylan Flores.

Según pudo conocer AMPrensa.com por medio de una fuente cercana al club, el sobrino de Wilmer López sería el sacrificado ante la llegada del exmorado.

Puesto que López perdería protagonismo dentro de la institución eriza, en la cual sueñan con levantar la copa número 30.

El exjugador del Municipal de Pérez Zeledón cuenta con una opción para marcharse al fútbol de Canadá.

No obstante, esta no sería aprovechada por el futbolista, quien al parecer no desea salir del país.

Por lo que también se baraja la opción de mandarlo a préstamo al mismo cuadro generaleño, donde fue campeón nacional.

Estas negociaciones con los Guerreros del Sur estarían 80% avanzadas, aún faltarían afinar algunos detalles antes de que finalice el mercado de fichajes.

Otro aspecto que se valora a lo interno de equipo 29 veces campeón nacional es enviar en condición de préstamo al guardameta Mauricio Vargas.

Situación que aún no se termina de definir debido a la lesión que aqueja desde la jornada 2 en la derrota de La Liga 3-1 ante Pérez Zeleón.