El tico tiene más de un año sin jugar un partido

Redacción – Bryan Ruiz dio a conocer su postura sobre su situación en el Santos de Brasil, donde desde noviembre de 2018 no juega ni un solo minuto.

El tico no la pasa nada bien en el conjunto brasileño, que tiene prácticamente «congelado» al Capi de La Sele desde hace más de un año.

Aunque a principios de año se habló de la rescisión del contrato de Bryan y el cuadro sudamericano, unas deudas de los santistas evitaron que llegaran a un acuerdo.

El presidente del Santos reveló que rescindirían al costarricense, con el fin de dejarle de pagar el alto salario de Ruiz en la institución paulista.

Para que su salida se concretara, Santos debía cancelar todas las deudas que tienen con el costarricense, que solo está dispuesto a irse del club si le cumplen lo pedido.

Ante todo lo sucedido y al ver que en el Santos nunca le cumplieron con ello, Bryan Ruiz emitió un escueto comunicado en su perfil de facebook.

«Si quieren que me quede, me quedo disponible para jugar y dar mi mayor esfuerzo (Como siempre ha sido). Pero, si quieren que me vaya, deben pagarme lo que se me debe para poder hablar de rescisión. De no cumplirse alguno de los supuestos deberé luchar por mis derechos».

El tico se siente muy bien físicamente y a sus 34 años ve muy lejos su retiro de las canchas. Además, su prioridad es continuar en el fútbol internacional.

Ruiz es consciente que para estar en La Sele debe jugar, por lo que sueña con gozar con regularidad en el 2020 y así luchar por la clasificación hacia Catar 2022.