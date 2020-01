Niña describió lo sucedido en carta

Redacción- «Cuando me acerqué me dijo: miss, cada vez el padre se lo está haciendo más fuerte a las más pequeñitas y ya no queremos que pase eso con ellas, por favor ayúdenos», así describió una menor en México los abusos que cometió un sacerdote que formaba parte de los Legionarios de Cristo.

Beatriz Sánchez, quien para 1993 era educadora en el colegio Cumbres en Cancún México, regido por los Legionarios de Cristo, contó lo que varias de sus alumnas le expresaron tras ser víctimas de abuso sacerdotal.

Tiempo después, Sánchez instó a la alumna del relato y a otra, a escribir lo que vivieron mediante una carta.

Biani López, una de esas menores, escribió un relato en el que denunciaba al sacerdote Fernando Martínez, este se conoció hasta hace poco en medio de nuevos escándalos que involucran a esta orden.

Una presentadora de televisión mexicana, Lucía de Salazar reveló en mayo anterior que fue abusada por Martínez en esa escuela y desde ese momento, la Legión se vio envuelta en una serie de escándalos que han golpeado a la orden.

Esta historia provocó que las autoridades mexicanas condenaran los abusos y el encubrimiento de los crímenes.