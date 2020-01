Busca un espacio para que la comunidad se acerque a Dios

Afirma que nunca perdió la confianza de los abangareños

Redacción – Luego de haber sido declarado culpable por abuso sexual, el candidato a alcalde por el cantón de Abangares, Gerardo Cascante, propone crear un «ministerio de reconciliación con Jesús» en la municipalidad, si él queda como elegido por la población.

Castante, candidato del Partido Único Abangareño, tuvo un pasado al que le llama «un valle de sombra y de muerte». Fue en el 2013 cuando lo condenaron por abuso sexual contra una niña de 10 años.

Dentro de prisión, Cascante tuvo un acercamiento con Dios y es por eso que ahora propone un Ministerio Ecuménico de Reconciliación.

Es decir, estará enfocado en cristianos de todas las religiones, no únicamente evangélicos, lo que también sería un «Consejo Espiritual», según dijo a este medio.

Este permitirá que otros candidatos que no ganaron las elecciones municipales, lo conformen, así como religiosos de la comunidad elegidos por la población.

El candidato a alcalde fue llevado a la cárcel por una condena de cuatro años, pero logró salir antes de los dos años y eso se lo atribuye a un milagro.

Es por eso que ahora busca crear un espacio de agradecimiento y reconciliación.

«En este mundo de tanta acción, yo no tenía tiempo de asistir a misa, solo de vez en cuando. Estando en ese valle de sombra y de muerte, yo me congregué con los grupos que hay ahí y comienzo a participar activamente y en ese momento me dijeron que yo ya estaba listo para predicar», comentó a AMPrensa.com.

Además, sacó las seis generales y el técnico en gestión local en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y ayudaba a los presos con solicitudes del IMAS y otras instituciones, e incluso tenía una «oficina» en un pasillo, pero nunca cobró dinero por esos trabajos, pues él decía que Dios era el que le iba a ayudar por esos favores.

Pero, ¿cómo hace para recuperar la confianza de Abangares?

Dos años después de la acusación, en el 2010, Cascante fue electo como regidor municipal con 1998 votos, por lo que asegura que el pueblo sabe y tiene confianza en él por lo que ha hecho durante sus años laborales.

Incluso, afirma que el mismo día que salió de la cárcel, le ofrecieron ser el presidente de los parceleros de Agrolajas.

Además, Cascante descata que lo único que ha hecho en su vida es servirle a los demás y a la provincia de Guanacaste.

El candidato a alcalde se denomina como un «estadista», a diferencia de un político. Según comentó, el político desaparece si no queda en gobierno; en cambio, el estadista continúa trabajando por la comunidad pese a que no se encuentra en la administración.