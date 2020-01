El cuadro manudo aún no convence a sus aficionados por los errores de cara al marco rival

Redacción- El director técnico de La Liga, Andrés Carevic, parece no alarmarse ante la mala puntería que ha demostrado su equipo en este inicio de campeonato.

Los rojinegros no han contado con el mismo rendimiento goleador que tuvieron en el pasado torneo.

Aspecto que inclusive les ha terminado complicando algunos partidos, por lo que aún no terminan de convencer a sus aficionados.

«Con el tema de la definición no me preocupa, creo que nos falta esa cuota de suerte, de que tenemos seis o siete tiros en el palo en lo que va del torneo, sin son cinco centímetros son goles y en estos momentos creo que el equipo lo esta haciendo bien, esta desarrollando bien y al final de cuentas por centímetros no aparecen los goles, entonces yo creo que esa cuota de suerte en cualquier momento se va a revertir», afirmó el argentino.

El equipo manudo solo logró demostrar su poderío ofensivo en la primera jornada, cuando derrotaron por marcador de 4-1 a su similar de Limón FC.

No obstante, desde ese partido el rendimiento y puntería no ha sido el mejor, por lo que terminan perdiendo la oportunidad de sumar más puntos.

Como lo sucedido el día de hoy en la visita al equipo de San Carlos, o bien el duelo de la tercera jornada ante Herediano.

«En estos últimos partidos desde que arrancó este segundo torneo hemos estrellado varios tiros en los palos, entonces creo que no es de preocupación, sino creo que nos falta esa cuota de suerte», finiquitó Carevic.

La Liga ahora buscará afinar esos detalles de definición de cara al marco rival para el choque del próximo martes ante el conjunto de Grecia.

Además de que será el primer partido en el que contarán con equipo completo, puesto que ya se habrán incorporado los seleccionados nacionales.