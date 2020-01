Renuncio a mi pensión como ex Presidente de la República

He renunciado a la pensión como ex Presidente de la República al terminar mi periodo de gobierno. El 9 de mayo del 2022 presentaré mi nota a la Dirección de Pensiones del Ministerio de Trabajo para renunciar a ella. Las pensiones son para proteger y no para enriquecer.

