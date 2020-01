En cada categoría recibirá un premio en efectivo de $400

Redacción-Con el objetivo de visibilizar los beneficios que se obtienen del mar y promover que más personas se unan a los esfuerzos de su conservación, diferentes instituciones lanzaron el concurso fotográfico “El mar corre por nuestras venas”.

Quienes deseen participar pueden hacerlo en alguna de las categorías establecidas:

El mar y su gente, fotografías de personas que estén relacionadas con el mar, ya sea por su trabajo, lugar de residencia, deportes que practican, sus estudios, entre otros. Submarina, fotografías del fondo submarino, en donde se muestre la vida y riqueza que alberga. Paisaje #SomosMar, fotografías que muestren paisajes de las costas, la dualidad que existe entre los bosques y el mar, paisajes sorprendentes o que capturen la vida en las comunidades costeras. La más votada, fotografías capturadas mediante teléfono inteligente.

“Las personas pueden inscribir sus fotografías, a más tardar el 3 de febrero, en el formulario disponible en el sitio www.somosmar.cr, de manera gratuita.

Quien gane en cada categoría recibirá un premio en efectivo de $400”, indicó Zdenka Piskulich, Directora Ejecutiva de la Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS).

“Están invitados a concursar fotógrafos empíricos, aficionados o profesionales que hayan tomado las fotografías en territorio costarricense. El reglamento completo puede consultarse en el sitio del concurso”, agregó Piskulich.

Un jurado de fotógrafos profesionales del equipo de To The Wonder, serán los encargados de escoger las fotografías ganadoras de las categorías “El mar y su gente”, “Submarina” y “Paisaje #SomosMar”, mediante criterios como técnica fotográfica, calidad de la composición, originalidad del momento y concepto.

Por su parte, el público será quien seleccione “La más votada” (fotografía tomada con teléfono inteligente), mediante likes en la página de Facebook de la ACRXS, del 5 al 16 de febrero de 2020.