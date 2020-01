Guzmán salió molesto por la labor arbitral

Redacción – El recio volante morado, David Guzmán, afirma que los partidos no han empezado, cuando ya los árbitros le dicen que lo van amonestar con tarjeta amarilla.

Guzmán sabe muy bien que su forma de juego es de mucho roce, debido que por su posición dentro del esquema del Paté tiene la tarea de recuperar muchos balones.

Incluso, David sabe que va a recibir amarilla en la mayoría de los partidos, tal y como sucede con el resto de jugadores que juegan en su misma posición.

El futbolista lo tiene muy claro, pero parece que los árbitros no, porque lo están condicionando sin tan siquiera haber empezado el partido.

Dicha situación molesta mucho al volante, que asegura que ellos hicieron su trabajo, perdieron 4-1 ant Herediano pero considera ilógico, que no se pueda hablar con el árbitro.

David Guzmán conversó con AMPrensa.com y señaló que a él lo condicionan los referís desde minutos antes que comience el compromiso.

«Nosotros hacemos nuestro trabajo, perdimos, damos la cara, listo. Vamos para adelante, pero es muy ilógico, no se le puede hablar, no podemos compartir.

Los partidos no han empezado y ya los árbitros me dicen que me van a sacar amarilla. Yo soy jugador de amarilla, no importa, es mi fútbol, es mi trabajo.

En Cartago al minuto 2 ya tenía amarilla. Pero vean los demás también, que es lo que hacen, porque es muy fácil atacar al jugador.

Las personas que saben de fútbol, saben que soy un jugador de roce, soy contención tengo que marcar. Los otros contenciones lo tienen.

Me condicionan, a veces meto peores patadas y no me sacan tarjeta alguna, contra Cartago y Pérez Zeledón terminé con amarilla por lo mismo».

El jugador asegura que a veces mete peores patadas y no lo amonestan. Guzmán contabiliza cuatro tarjetas amarillas en cinco juegos disputados.