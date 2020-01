Temas personales generaron su regreso al balompié nacional

Redacción- El nuevo refuerzo de la Liga Deportiva Alajuelense, Dylan Flores, acepta que no esperaba regresar tan rápido al país.

El volante ofensivo dejó las filas del Sepsi de Rumanía por decisión propia, no obstante él había manifestado su deseo de seguir en el Viejo Continente.

Sin embargo, ninguna de las opciones que se le presentaron en Europa lograron concretarse, por lo que se da su regreso a las filas rojinegras.

«No, le soy sincero, no lo tenía pensado tan rápido, por cuestiones personales que prefiero no comentar, tomé la decisión de terminar mi contrato en Rumanía, todavía me quedaban seis meses más», comentó el futbolista de 26 años de edad.

Flores contaba con gran regularidad dentro de su antiguo equipo, lo que le permitió ser tomado en cuenta para la Selección Nacional.

«En junio iba a valorar opciones, dada esa situación que surgió, pues me tocó en este mercado tratar de moverme, es un mercado muy corto en Europa, sabemos que es un mes, los equipos no cambian mucho, sí tuve opciones, pero repito, estoy feliz de estar acá, fue la opción que más me gustó de todas las que me salieron», afirmó el volante.

La Liga ha movido con fuerza el mercado de fichajes de enero, esto gracias a la incorporación de hombres de peso como Leonel Moreira y Adolfo Machado.

Quienes llegan con el objetivo de contribuir para que los manudos consigan su ansiada copa número 30, la cual perdieron prácticamente de las manos en el Apertura 2019.