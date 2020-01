Tibaseños quieren reforzar la parte baja del equipo, aunque dejaron ir a un viejo conocido como lo es el panameño

Redacción- El Deportivo Saprissa se encuentra en búsqueda de un defensor central para reforzar el plantel, esto tras dejar escapar la posibilidad de fichar a Adolfo Machado.

Así lo confirmó el propio gerente de los morados, Víctor Cordero, esto durante la conferencia de prensa realizada ayer jueves luego de la presentación de Ariel Rodríguez.

«Creo que si a Saprissa viene un nuevo integrante tendrá que ser en esa sección (la defensa), yo creo que no hay que esconder mucho, sea una persona allegada al fútbol o no y a nivel país cualquier persona a la que usted le pregunte creo que el consenso general va por ese tema, aceptarlo no tiene que avergonzarnos», afirmó Cordero.

Los aficionados del monstruo han mostrado su molestia por el rendimiento de los zagueros, además de la gran cantidad de goles que ha recibido el equipo.

Aspecto que también se le señala a los guardametas, pero al parecer a lo interno del club tibaseño se encuentran enfocados en contratar a un defensa para cerrar el plantel.

No obstante, el gerente del Saprissa también espera que estos señalamientos terminen generando una subida en el rendimiento de los defensores actuales del equipo.

Para así dejar de sufrir en la parte baja del los dirigidos por Wálter Centeno, quien buscará levantar su primera copa de campeón a nivel nacional.

Situación que significaría ponerle fin a un periodo de tres torneos cortos sin proclamarse como monarcas nacionales.