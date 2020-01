El arquero rechazó ofertas de Bélgica y Arabia Saudita

Redacción – Esteban Alvarado afirma que está en Herediano por amor y no por la plata, pese que mucha gente piensa lo contrario en la calle y en las redes sociales.

El portero del Team confirmó que su salario es de ₡2 millones por mes en el campeón nacional. Dicha cifra, la reveló un periódico nacional hace unos días atrás.

Ese dato generó mucha polémica, debido que muchos consideran que un portero del currículo de Esteban no gana esa cantidad. Por ello, el arquero lo confirmó.

Su agradecimiento con la institución es bastante grande, porque el cuadro florense lo fichó cuando tenía seis meses sin jugar. Ese gesto enamoró a Esteban.

Esteban Alvarado salió a dar la cara luego de que se revelara su salario y señaló que no le molesta pero no le parece por los riesgos que pueden generarse.

«No hay porque esconder, eso fue lo que yo acordé con el Herediano, bien lo dijeron en la presentación de Gloriana Villalobos, que hay cuestiones integrales que no son totalmente económicas.

Entonces por ejemplo: no es algo aprobado ya, pero tenemos un proyecto de ayuda social, eso está en mi contrato. Así que yo optó por Herediano no lo por lo económico.

Yo tenía seis meses sin jugar, me tocó agarrar ritmo y ahora decidí quedarme por algo de familia. Eso que salió reportado, es lo que es. Cosa que no me parece, en mi caso a mí no me importa.

Pero son riesgos con la situación del país, que se pueden llegar a lamentar. Mi libertad fue algo que tuvo que salir de mi bolsillo, diay no, lo que se reportó es lo que es. Allá el que está picado, si yo estoy acá en Herediano por amor». señaló a yashinquesada.com.

El cancerbero reveló que le llegaron ofertas de Bélgica y Arabia Saudita. Las mismas fue declinados por Esteban, debido que su familia está muy contenta en Heredia.

Declaraciones dadas a yashinquesada.com