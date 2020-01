Redacción- Famosos piden despido de presentadora que se burla de «labio leporino» del actor Joaquin Phoenix.

La conocida presentadora Wendy Williams se burla de «labio leporino» de Joaquin Phoenix en un programa de televisión.

Algunos famosos han manifestado su enojo en redes por lo sucedido con la presentadora.

«Cuando se afeita el bigote tiene una fractura muy fina… tiene uno de esos, ¿cómo se dice? ¿Labio leporino? Paladar hendido», manifestó en el programa.

«Lo encuentro muy atractivo», expresó entre risas.

El jugador de fútbol americanoAdam Bighillreprochó su comentario y, a través de su cuenta de Twitter, pidió a la conductora disculparse, pues su hijo tiene una fisura labial.

«Esta es @WendyWilliams burlándose de la comunidad hendida en su programa de televisión. ¿Me estás tomando el pelo? Todos tenemos la responsabilidad de #EndBullying.

Con su plataforma, como yo, tenemos una responsabilidad mucho mayor cuando se trata de nuestras acciones. Esto es simplemente terrible», agregó el jugador en su cuenta de Twitter.

Cher reaccionó ante las declaraciones de Williams y no quedó conforme sus palabras, pues afirmó que no se trató de una disculpa sincera, sino de un esfuerzo por mantener su trabajo y a su audiencia.

APOLOGIZED🤬

THERE IS NO APOLOGY FOR

WHAT SHE DID…. & LAUGHED

ABOUT ‼️I KNOW THESE CHILDREN,& ADULTS.THEY GO THROUGH HELL,THEIR PARENTS GO THROUGH HELL‼️Fk Her Apology.

SHE WANTS TO KEEP HER JOB‼️I CANT CONTAIN MY ANGER‼️

— Cher (@cher) January 16, 2020