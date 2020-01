Redacción. La fiscal del Partido Liberación Nacional, Michelle Chinchilla Calderón, envió una carta esta mañana al presidente del Tribunal de Ética y Disciplina, Freiser Cerdas, en el que le pidió investigar al diputado, Daniel Ulate Valenciano, por asistir a una actividad electoral del alcalde de Atenas, Wilberth Aguilar del PUSC, quien aspira a reelegirse el 2 de febrero.

De acuerdo con Chinchilla, existen diferencias de criterios entre el Alcalde y el diputado sobre el motivo por el cual asistió.

El Alcalde afirma que son muy amigos, pero el Diputado niega que exista una amistad.

De conformidad con las potestades de fiscalización que me otorga el artículo 72 del Código Electoral, especialmente el inciso c), cumplo mi deber como Fiscal del Partido Liberación Nacional solicitándole, se inicie inmediatamente el proceso ordinario de investigación, llamando a cuentas al Diputado Ulate Valenciano y contrastar sus explicaciones con los hechos establecidos públicamente.

LEA MÁS: Daniel Ulate no votará por Laura Guido achacándole deudas al PAC

Ulate Valenciano aseguró que hace unos días un grupo de jóvenes ramonenses interesados en establecer un emprendimiento de CrossFit en el cantón de Atenas, mediante un plan

vinculado a la promoción de esa disciplina deportiva y por eso, coordinó una visita a Atenas el viernes 10 de enero y buscar al alcalde Wilberth Aguilar, por razones personales no pude ese día, por lo que, fuimos el sábado 11 de enero.

Una vez en Atenas llamé al señor Aguilar para ver si podíamos reunirnos, a lo que

me indicó que nos viéramos en las piscinas De Coco y me brindó la dirección.

«Procedimos a trasladarnos, al llegar, don Wilberth me aborda, me invita a entrar y

sentarnos. En el momento que ingreso al lugar me percato que está decorado con los

colores rojo y azul. Por respeto, una vez que el interesado en el proyecto le explicó la idea del emprendimiento al alcalde, procedimos a retirarnos», destacó.