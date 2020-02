Redacción- Brady Smigiel es un niño de 13 años que se ha convertido en el fotógrafo del momento debido a que tiene la que podría ser la última fotografía de Kobe Bryant.

El joven se encontraba en la Mamba Sports Academy el día antes de la gran tragedia. Kobe Bryant se dirigía hacia donde estaba y el niño sin pensárselo encendió la cámara frontal y nervioso se hizo dos fotos mientras su ídolo pasaba por detrás.

LEA TAMBIÉN: Estos podrían ser los sustitutos de Víctor Carvajal en «De boca en boca»

Brady y su hermano gemelo Beau eran miembros del ‘Team Edge’ que disputaba un torneo ese fin de semana en el centro que llevaba Bryant.

«Dijo que Kobe estaba enfadado porque perdieron y que no se tomaría una foto, pero lo saludó con los nudillos», explicó la madre a CNN.

Es importante mencionar que luego de 24 horas de esa fotografía, se produjo el trágico accidente en que Kobe Bryant, Gianna y otras siete personas murieron al estrellarse el helicóptero que viajaban.

13yo Brady Smigiel took these selfies @MambaSportsHQ on Saturday. Brady says as #KobeBryant was leaving the training facility, he promised to take a picture w/him & his friends on Sunday. Hear from Brady & young athletes from Mamba Sports Academy. It reopened today. @CBSLA 6pm pic.twitter.com/tEQ2mCDoKx

— Rachel Kim (@CBSLARachel) January 30, 2020