View this post on Instagram

Mi recuerdo de jueves 😉 ¿Y si dejas de pensarlo tanto y solamente lo haces? Que este año te un importe un comino el qué dirán 🤷🏼‍♀️ La vida son momentos y es ahora!!! Se tan libre como tú mente lo desee, el peor enemigo de nosotros mismos es la mente, no los demás. En mis casi 46 años ni lo bueno, ni lo malo de mis decisiones le han robado, nada a nadie y entre más crezco más libre soy. Así que uno decide todo sobre nuestras propias vidas, y yo hace rato me escogí, escogí ser libre, amar, vivir, dar, abrazar, llorar, reír y ser, solo ser Glenda Peraza la mujer que más amo en el mundo ❤️ #amorpropio Y cuidadito 2020 porque este año vengo con más fuerza y deseos de no desperdiciar ni un segundo en lo negativo y el qué dirán, solo viviré y dejaré que todo fluya y nada me límite. P.D Si no te gusta mi comentario, mi foto en mi perfil y me sigues no seas masoquista 😉 porque a mi me ENCANTA y me trae muy buenos recuerdos 🥰👽 y la subo porque me dio ganas. De repente este año otra buen propósito es RESPETAR los actos de los demás o dejar de seguir lo que te provoca CHICHAAA o con lo que NO estás de acuerdo, yo lo he hecho y es sano y se vale 👍🏼😉 El criterio de otro NO me define, ni una foto… una foto es recordar un momento vivido maravilloso 🥰🦋 Un día a la vez!🦋