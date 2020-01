El Pelícano le pide disculpas a la afición brumosa

Redacción – El técnico de Cartaginés, Hernán Medford, asegura que se le cae la cara de la vergüenza con la afición brumosa, luego de caer 0-3 ante Pérez Zeledón.

Los de la Vieja Metrópoli vivieron un partido para el olvido contra los sureños, que llegaron al Fello Meza y se robaron los tres puntos.

Un doblete de César Elizondo y un tanto más de Joshua Navarro, le dieron un fuerte golpe a los brumosos en su propia casa, que generó el descontento de la afición.

El técnico atacó con todo a sus jugadores por los fallos cometidos ante el Municipal de Pérez Zeledón, que dejó en ridículo a los brumosos frente a su afición.

Pero todo no quedó ahí, debido que los invita a tomar responsabilidades, porque de nada estudiar lo táctico, sí en la cancha no se concretan las llegadas por falta de actitud.

Los errores cometidos por los jugadores brumosos tienen muy molesto al Pelícano, que asegura que el único camino es cambiar de pensamiento, sino todo será más pesado.

«Las medidas que puedo tomar. Primer gol es distracción, segundo gol de cabeza. El segundo tiempo le dicen al equipo «Tome hágala», es decir cuesta digerir esas cosas.

No puedo pensar en medidas, no puedo ni razonar. En este momento se me cae la cara de la vergüenza con la afición de Cartaginés por las actitudes y como se pierde.

No se puede perder, sí el equipo corrió y todo, pero eso no alcanza. Fuimos puros errores, sin ninguna excusa, Pérez Zeledón nos ganó bien. Le pido disculpas a la afición.

Uno anticipa las cosas y hasta les dice uno las cosas, porque uno lee el rival, ojo concentrados, metidos. Dentro de la cancha hay actitudes que hay que ir cambiando».

Cartaginés tendrá una semana para digerir este trago amargo. Dicho período les servirá para preparar la visita a Jicaral el próximo miércoles a las 3:00 pm.