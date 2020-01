El hombre asegura que será un femicido más de este 2020

Redacción – Una mujer de apellido Aguilar denunció en su Facebook que el padre de su hijo amenazó con cometer un femicidio contra ella en Cartago y, además, matar a su hijo y vender sus órganos.

El hombre, de apellido Zeledón, aparentemente le envió gran cantidad de mensajes llenos de amenazas y palabras de odio en contra de su propio hijo y la mujer, según la publicación.

El texto escrito por la mujer refleja su enojo y sobre todo preocupación por la salud y la integridad de su pequeño hijo. Es por eso que quiso hacerlo público y que se evite una desgracia.

«Esto lo hago para alzar mi voz como mujer y madre, porque no quiero que mi hijo y yo seamos noticia por culpa de un ser inestable emocional y mentalmente, que se cree superior por el simple hecho de amenazar e insultar, ya no puedo permitir más esta situación y lo hago para buscar ayuda y orientación porque él esta atentando contra mi vida y la vida de mi hijo, el ser que más amo en este mundo», escribió la víctima.

Según las capturas de pantalla, en apariencia Zeledón le dijo que compró dos puñales, uno para matarla a ella y otro para asesinar a su hijo.

La mujer, harta de las amenazas, hizo pública la conversación donde además destaca que necesita que le quiten la custodia a Zeledón sobre su hijo, pues teme que su vida corra peligro.

«Estoy desesperada porque no puedo permitirme como madre que un ser como él tenga derecho de ver a mi hijo, cuando amenaza de muerte a su propio hijo y a mi persona, alzo mi voz por que no quiero callarme más esto por que he tratado de no negarle el derecho a mi hijo de tener un padre, pero ya con este tipo de amenazas hay que poner un alto», escribió la mujer abrumada en su red social.

Esa publicación causó que gran cantidad de personas ingresaran al perfil del hombre y lo insultaran por las supuestas amenazas que envió a través de mensajería SMS.

Por la cantidad de críticas, el hombre eliminó su perfil de Facebook.

Anteriormente, esta mujer ya había interpuesto una denuncia ante el Juzgado de Violencia Doméstica del II Circuito Judicial de la Zona Atlántica; empero, el hombre continuó con las agresiones.

Con estas capturas de pantalla, la mujer puede seguir el debido proceso y presentar una denuncia con estas pruebas digitales.