El directivo florense aconsejo a Andrés Carevic de tener cuidado con el gerente español

Redacción- Jafet Soto sigue atacando con todo a Agustín Lleida y ahora le afirma que ni intente contactarlo, puesto que no firmaría con La Liga.

El gerente deportivo del Club Sport Herediano salió a hablar con la prensa el día de hoy, donde dejó una gran cantidad de comentarios polémicos.

Inclusive, el polémico personero del club rojiamarillo recordó una frase de su colega español sobre el tema del director financiero.

Debido a que días atrás, Lleida afirmó que tenía que contratar al director financiero del Team.

No obstante, el que cumple dicho papel dentro de la entidad florense, por lo que dejó en claro que no aceptaría dicha oferta.

«Lamentablemente no puede contratar al de Heredia porque soy yo, yo soy el que veo temas de presupuesto con don Henry Jiménez, que es el que nos lleva todo el tema de dineros, entonces no, no estoy en oferta, no puedo irme con usted», comentó el gerente general.

Soto no se quedó ahí, y siguió refiriéndose sobre el encargado de negociar los contratos con los jugadores alajuelenses.

«Me imagino que también Andrés Carevic tiene que tener cuidado, porque también aquí dice que quiere ser técnico», apuntó el controversial gerente.

El exseleccionado nacional asegura que Lleida tiene un salario muy alto y que inclusive esa misma plata alcanzaría para pagarle a siete jugadores.

«A los aficionados liguistas les digo que tienen un gerente deportivo que esta aprendiendo y le están pagando, le están pagando por aprender, porque aquí mismo él se define como un preparador físico y como un entrenador, cuidado Carevic que no arrancas bien y cuidado», finiquitó.

Herediano buscará revalidar el título a partir del próximo sábado, cuando jueguen de locales ante el Municipal Grecia.

Durante el Clausura 2020, el Team también comenzará con la remodelación de su estadio, el cual se espera este terminado para cuando llegue el centenario de la institución.