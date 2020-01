Johan salió molesto por lo sucedido al medio tiempo

Redacción – El volante morado, Johan Venegas, señala que no puede ser posible que Jafet Soto y otros directivos del Team llegaran a golpear la puerta de los árbitros.

Venegas no se guardó nada y atacó un hecho que para él no debe pasar más en el fútbol nacional, debido que si persiste, todo será una broma o una farza.

El ariete tibaseño denunció que al medio tiempo del juego contra Herediano, Jafet Soto y otros directivos llegaron a increpar e insultar a los árbitros.

Ese hecho enojó de gran forma a Venegas y varios de sus compañeros, que concuerdan que ese acto solamente se da en el Rosabal Cordero.

Ante lo sucedido, El Cachetón le echó las culpas a la Unafut, que considera que se hace de la vista gorda, porque no les brinda a los árbitros la seguridad debida.

A pesar de todo, Johan es claro y señala que no es excusa, luego de la goleada que les propinó Herediano con marcador de 4-1, en un juego para el olvido de los morados.

Johan Venegas conversó con AMPrensa.com y señaló a Jafet Soto al igual que resto de sus compañeros en la junta directiva del campeón nacional.

«Son cosas que a nivel profesional no pueden pasar. No puede ser posible que Jafet Soto llegue a golpear la puerta al árbitro, además habían otros directivos.

Increparlos, ha decirles muertos de hambre, fracasados y un montón de cosas más, eso hace que el árbitro se cague, se asuste y tomaron decisiones a favor de Heredia en el segundo tiempo.

Son cosas que pasan y el gran culpable es la Unafut, porque no le da esa protección que necesitan en el medio tiempo. No es de ahora, siempre ha pasado y la Unafut sigue haciéndose de la vista gorda.

Entonces mientras eso no se corrija, nuestro fútbol va ser una broma y una farsa. No estoy poniendo de excusas que perdimos por eso, son cosas que pasan y que no deberían pasar en nuestro fútbol». señaló a nuestro medio.

Johan no estará disponible en el juego del Monstruo del próximo miércoles ante Santos de Guápiles en La Cueva, debido que fue llamado a La Sele.