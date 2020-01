El futbolista sufrió un golpe anímico bastante fuerte por lo sucedido

Redacción – El veterano defensor, Johnny Acosta, está molesto con la directiva de La U por truncar su sueño de niño de jugar en el Deportivo Saprissa.

El zaguero ya había arreglado todo con los morados, pero los universitarios le negaron su salida, argumentando que Marvin Solano no dio el aval para su salida.

Johnny desmintió y asegura que el timonel académico lo felicitó. Además, le dijo que tomara la oportunidad que se le presentó con el conjunto morado.

Por lo que ese argumento no le cayó muy bien al jugador de 36 años, que asegura no estar nada contento por lo sucedido con los encargados del club celeste.

Inclusive, el defensor se siente avergonzado con los directivos del Monstruo tras lo sucedido y buscará hablar con ellos en los próximos días para expresarle su pensamiento.

El futbolista de 36 años asegura que sufrió un golpe anímico bastante fuerte, debido que llegar a un equipo grande es un anhelo para cualquiera.

Acosta conversó con el programa Teléfono Rojo de OK Radio y dio su versión tras lo sucedido con la caída de su fichaje con el Monstruo.

«No todo bien, para nadie es un secreto la situación que acaba de pasar, todo anhelo de un jugador es una ilusión jugar en un equipo grande.

Se me presenta la oportunidad de jugar en Saprissa y me cierran las puertas. No Saprissa, si no La U. Pero el interés del Saprissa siempre fue claro y directo.

Me hice los exámenes y me hice todo, al final me dicen que no es posible, no por Saprissa, si no por La U. Jugar en cualquier grandes es un anhelo para un futbolista.

El anhelo mío de niño era jugar con el primer equipo, pero ahora se me presenta la oportunidad, pero pasa esto. Las negociaciones estaban a un 90% todo listo.

Todo estaba hasta que lo directivos de La U dijeron no. Yo en la mañana llegué a entrenar y Marvin Solano me dijo que aprovechara la oportunidad.

Después me vienen con que el profesor no quiso. Marvin Solano me dijo que no tenía ningún inconveniente con mi salida».

Pese a su gran molestia, el defensor señala que es profesional y lo dará todo en la cancha para evitar que el conjunto académico descienda a Liga de Ascenso.