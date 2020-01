El jugador tiene contrato hasta diciembre con el León

Redacción – El volante de La Liga, José Miguel Cubero, niega que reunión con Jafet Soto sea para volver al Herediano, club donde jugó durante varios años.

Una foto entre Cuberto y Soto despertó miles de interrogantes en la afición manuda, que pensaba que el futbolista estaba en negociaciones para regresar al Team.

Aunque se decía muchos en redes sociales, debido que la foto donde aparece Jafet y José Miguel se hizo viral en cuestión de minutos.

Cubero salió a explicar la situación tras el triunfo de La Liga con marcador de 4-1 ante Limón, que vivió un juego para olvido en la casa del León.

La reunión fue para conversar con Soto sobre unos proyectos personales del jugador, que es dueño de un complejo deportivo en su natal Sarchí.

José se apoyó en Jafet, porque sabe que es un hombre de negocios y que tiene los conocimientos para ayudarle a él y que uno de sus muchachos consiga club en primera.

«Tengo muchos proyectos, tengo una academia deportiva y Jafet es un hombre de negocios y quiero darles la oportunidad a los muchachos de esa academia.

También Agustín Lleída sabe del proyecto. Para nadie es un secreto que tengo un pasado grande con Herediano, ahí salí campeón. Estamos pensando en cosas a futuro.

Nada que ver con la parte deportiva con La Liga o Herediano que me incluyan. No es nada de regresar al Herediano. Tengo contrato hasta diciembre, no hay otra cosa».

El volante asegura que la directiva de Alajuelense sabe que el es un profesional y que del proyecto saben Andrés Carevic y Agustín Lleída, por lo que se mantiene tranquilo.

Cubero fue suplente ante Limón, ante algo que llamó la atención del liguismo, que se siente más relajado tras conocer la realidad de uno de sus capitanes.