El volante termina contrato con el Monstruo en junio

Redacción – Juan Gabriel Guzmán está muy agradecido con Keylor Navas y su esposa, que le inculcaron al volante a Dios en su corazón, algo que cambió su vida.

El futbolista tibaseño ha vivido un giro de 360 grados en su carrera deportiva. El arquero del PSG es primo de Juan Gabriel, que guarda una estrecha relación con el halcón.

Esa buena comunicación ha sido clave para el hombre del Saprissa, que ha sido perseguido por las lesiones, pero los consejos de Keylor y Andrea Salas han sido vitales.

Navas y Salas se han convertido en consejeros del futbolista de 31 años, que le agradece a ellos por siempre apoyarlo en todo momento.

Esas recomendaciones calaron hondo en Guzmán, que con colaboración de ellos aprendió a cuidarse mejor dentro y fuera de los terrenos de juego.

«Keylor y Andrea me inculcaron a Dios en el corazón para que mi vida cambiara. Desde ahí empezó a cambiar todo y ahí aprendí a comer bien, el cuido persona dentro y fuera de la cancha».

El jugador señala que desde que llegó en el Monstruo lo han apoyado bastante, aunque eso sí, un sector del camerino no está contento con su presencia.

Guzmán tiene contrato hasta mitad de año con los morados y a pesar de ello, se concentra en seguir realizando una gran labor en la institución morada.

«Desde que llegué acá me sentí cómodo y me apoyaron los compañeros. Con afición hay muchos que me apoyan y me quedan buenas vibras.

Otros que por mi pasado no están contentos y yo entiendo eso pero sigo trabajando y quiero un título acá. Estoy tranquilo y me quedan seis meses.

Hay que esperar a terminar el contrato, estoy demasiado agradecido con Saprissa por abrirme las puertas». señaló en conferencia de prensa.

Juan Gabriel termina contrato con el Monstruo en junio. Además, espera poder ver más minutos en el Clausura 2020, debido que en el Apertura 2019 solo jugó un partido.