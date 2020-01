Redacción- La Liga Deportiva Alajuelense sorprendió a todos hace pocos minutos con el anuncio de Dylan Flores como nuevo refuerzo manudo.

El habilidoso volante fue presentado junto con Leonel Moreira como los dos últimos refuerzos manudos para el Clausura 2020.

Flores regresa al país tras su paso por el Sepsi de Rumanía, donde levantó su nivel e inclusive le permitió meterse en la órbita de la Tricolor.

Donde ya vio participación desde la llegada de Rónald González al banquillo del conjunto patrio, no obstante no falta de minutos en los últimos meses no le permitió ser tomado en cuenta para el choque del próximo 1° de febrero ante los Estados Unidos.